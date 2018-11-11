Konkordatoda yeni düzenleme yolda

Ekonomi Servisi

Darboğaza giren şirketlerin borçlarını ödeyebilmeleri için alacaklılarla yaptığı anlaşmayı ifade eden konkordato sayısının artması hükümeti önlemler almaya yöneltti. Ekonomi yönetimi, yeni taslak için düğmeye bastı.

Konuyla yakından ilgileniyoruz

Zor durumda bulunan şirketleri rahatlatan açıklama Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’dan geldi. Konkordatonun Adalet Bakanlığı’nın takip ettiği bir proje olduğunu belirten Pekcan, “Biz de konu ile yakından ilgileniyoruz. Her ortamda görüşlerimizi ve önerilerimizi paylaşıyoruz” dedi. Konkordato sayısının artışına karşı tedbir alacaklarını vurgulayan Pekcan, “Hem borçlunun hem alacaklının yararına olacak bir taslak için gerekli çalışmaları yapıyoruz” müjdesini verdi.

Konkordato ilan eden firma sayısının 356’ya dayandığına işaret eden Pekcan, “Bunun 132’si İstanbul’dan, 50’si Ankara’dan, 27’si İzmir’den, 26’sı Kocaeli’nden, 13’ü Bursa’dan, 11’i Hatay’dan, 9’u Mersin’den, 88’i de diğer illerden” ifadesini kullandı.

Ertelenen borç 15 milyar TL

Üç aylık bilanço ürkütücü. Bankaların konkordato nedeniyle anlaşma ve yeniden yapılandırdığı borç miktarının 15 milyar lirayı bulduğu iddia ediliyor. Konkordato ilan eden şirketlerin diğer kurumlara ve firmalara olan borcunun da 15 milyar lirayı geçtiği savunuluyor.

Sebep plânsız büyüme

Holding ve şirket yöneticileri, konkordatonun temel sebebinin plansız büyüme olduğu görüşünde. Bu yöneticiler, firmaların ve markaların birdenbire 10-20 kat büyümeleri ve çeklerin vadelerini 12-18 aya uzatmalarının sıkıntılara neden olduğu kanaatinde.