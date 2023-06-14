Apple devinden Türkiye fiyatları! iPhone'lar tekrar pahalandı: Bilişim şirketi binlerce liraya satacak

Apple’dan son dakika zam kararı: Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki fiyatlarına zam yapmıştı. Şirketin Türkiye'de sattığı birçok ürünün fiyatına bir kez daha zam yaptığı görüldü. Yapılan zam ile iPhone'ların fiyatları tekrar yükseldi... Yeni fiyatların, Apple'ın online mağazasına yansıtıldığı görülmüş durumda. İşte Apple'ın iki gün arayla yaptığı zam sonrası yeni fiyatlar!

Apple'dan Türkiye fiyatlarına bir kez daha zam geldi. Teknoloji devi bundan yaklaşık iki gün önce, Apple imzalı ilk karma gerçeklik başlığı, iOS 17, iPadOS 17, yeni MacOS Sonoma ve WatchOS 10'un tanıtıldığı WWDC 23 (Dünya Geliştiriciler Konferansı) etkinliği sonrası Türkiye fiyatlarına zam yapmıştı. Şimdi şirketin bir kez daha zam yaptığı görüldü

APPLE'DAN BİR KEZ DAHA ZAM! TÜRKİYE FİYATLARI YÜKSELDİ

Apple Türkiye’nin resmi internet sitesinde görüldüğü kadarıyla, birçok ürünün fiyatında artışa gidildi. Fiyatı yükselen bazı ürünlerin eski (5 Haziran'daki zamlı fiyatlar) ve yeni fiyatları şöyle yansıdı:

iPHONE 14 FİYATLARI

iPhone 14 128 GB

Eski fiyatı: 37.999 TL / Yeni fiyatı: 42.499 TL

ÖNE ÇIKAN VİDEO

iPhone 14 256 GB

Eski fiyatı: 40.999 TL / Yeni fiyatı: 45.999 TL

iPhone 14 512 GB

Eski fiyatı: 46.999 TL / Yeni fiyatı: 52.999 TL

iPHONE 14 PLUS FİYATLARI



iPhone 14 Plus 128 GB

Eski fiyatı: 41.999 TL / Yeni fiyatı: 46.999 TL

iPhone 14 Plus 256 GB

Eski fiyatı: 44.999 TL / Yeni fiyatı: 50.499 TL

iPhone 14 Plus 512 GB

Eski fiyatı: 50.999 TL / Yeni fiyatı: 57.499 TL

iPhone 14 Pro 128 GB

Eski fiyatı: 48.999 TL / Yeni fiyatı: 54.999 TL

iPhone 14 Pro 256 GB

Eski fiyatı: 51.999 TL / Yeni fiyatı: 58.499 TL

iPhone 14 Pro 512 GB

Eski fiyatı: 57.999 TL / Yeni fiyatı: 65.499 TL

iPhone 14 Pro 1 TB

Eski fiyatı: 63.999 TL / Yeni fiyatı: 72.499 TL

iPHONE 14 PRO MAX FİYATLARI



iPhone 14 Pro Max 128 GB

Eski fiyatı: 52.999 TL / Yeni fiyatı: 58.999 TL

iPhone 14 Pro Max 256 GB

Eski fiyatı: 55.999 TL / Yeni fiyatı: 62.499 TL

iPhone 14 Pro Max 512 GB

Eski fiyatı: 61.999 TL / Yeni fiyatı: 69.499 TL

iPhone 14 Pro Max 1 TB

Eski fiyatı: 67.999 TL / Yeni fiyatı: 76.499 TL