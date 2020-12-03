Havaların soğumasıyla birlikte göz kızarmaları da arttı. Gözlerinizde kaşıntı, yanma ve kızarıklık varsa konjonktivit yani viral bir hastalığa yakalanmış olabilirsiniz.

Konjonktivit nedir?

Konjonktivit, göz nezlesidir yani gözümüzün bir çeşit emplame olması durumudur. Söz konusu durum alerjik olabilir, viral veya bakteriyel enfeksiyonla da olmuş olabilir.

Koronavirüs hastalarında da görülen göz kızarıklığı, birçok insanı korkutuyor. Uzmanlar her göz kızarıklığının, koronavirüs belirtisi olmadığını söylüyor. Uzmanlar göz kızarıklığının daha çok bakteriyel olduğunu belirtiyor.

Koronavirüs salgınından dolayı bazı viral enfeksiyonlar gözümüzde oldukça bulaşıcı enfeksiyona neden olurlar.