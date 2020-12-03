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Sağlık Konjonktivit nedir?
Sağlık

Konjonktivit nedir?

Kış aylarının gelmesiyle göz enfeksiyonları da yaygın hale geldi. Gözlerde kızarma ve çapaklanma olarak ortaya çıkan 'Konjonktivit" özellikle koronavirüs salgını sürecinde birçok insanı korkutuyor. Ancak uzmanlar, ‘Konjonktivit'in daha çok bakteriyel olduğunu belirtiyor. Peki Konjonktivit ne demek? İşte ayrıntılar…

Yeniakit Publisher
2020-12-03 23:43:00 -
Konjonktivit nedir?

Havaların soğumasıyla birlikte göz kızarmaları da arttı. Gözlerinizde kaşıntı, yanma ve kızarıklık varsa konjonktivit yani viral bir hastalığa yakalanmış olabilirsiniz.

Konjonktivit nedir?

Konjonktivit, göz nezlesidir yani gözümüzün bir çeşit emplame olması durumudur. Söz konusu durum alerjik olabilir, viral veya bakteriyel enfeksiyonla da olmuş olabilir.

Koronavirüs hastalarında da görülen göz kızarıklığı, birçok insanı korkutuyor. Uzmanlar her göz kızarıklığının, koronavirüs belirtisi olmadığını söylüyor. Uzmanlar göz kızarıklığının daha çok bakteriyel olduğunu belirtiyor.

Koronavirüs salgınından dolayı bazı viral enfeksiyonlar gözümüzde oldukça bulaşıcı enfeksiyona neden olurlar.

 

 

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