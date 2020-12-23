Kalp, vücuttaki kan akımını sağlar. Vücudun fiziksel aktivitesi arttıkça kalbin atış hızı da artar. Bu yüzden vücuttaki en güçlü kaslar kalpte bulunur. Ancak kalp kaslarının çeşitli sebeplerden ötürü zayıflaması ile kalbin kanı alıp pompalayamamasına neden olur. Buna da konjestif kalp yetmezliği denir. Konjestif kalp yetmezliği, hemen hemen herkeste görülebilmektedir. Bu hastalığa neden olan temel etken, kroner kalp hastalığıdır. Sağlıksız beslenme, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, fiziksel hareketsizlik, sigara, yüksek tansiyon ve dengesiz kilo alımı da konjestif kalp yetmezliğine yol açabilmektedir. Peki konjestif kalp yetmezliği neden olur? Belirtileri nelerdir?

Konjestif kalp yetmezliğinin nedenleri

- Kandaki artan basınç kalbin daha hızlı atmasına, bu da kasların çabuk yorulmasına ve yıpranmasına neden olur. Bu durum genellikle yüksek tansiyon gibi rahatsızlıklarda ortaya çıkar.

- Kalbin kapaklarında yaşanan her hangi bir deforme kalbin kanı geri pompalamasına sebebiyet verir.

- Vücudun genelindeki kaslarda kalınlaşma, büyüme ve sertleşme gibi yapısal değişiklikler de neden olur.

- Vücudun enfeksiyon kapması nedeniyle yaşanan kalp kası iltihabı da konjestif kalp yetmezliğine yol açabilmektedir.

- Aynı zamanda kişide anemi, enfeksiyon, böbrek yetmezliği ve akciğer hastalıklarının da bulunması kalp yetmezliğine davetiye çıkarır.

Konjestif kalp yetmezliğinin belirtileri

- Kalp atışlarında dengesizlik

- Kilo alma

- Göğüste ve sol kolda uyuşma

- Vücudun hızla yağ biriktirmesi

- Boğazda sürekli kuruluk

- Kabızlığın artması

- Yemek sonrası hazımsızlık ve şişkinlik sorunlarında artış

- Vücut hareketlerinde azalma

- Fiziksel hareketler sonrası artan yorgunluk

Konjestif kalp yetmezliğinin tedavisi

Öncelikle hastalığa neden olan durumlar tespit edilir. Altta yatan hastalıkların tedavisi ile beraber kalp kaslarını güçlendirici ilaç tedavisi uygulanır. Bazı hastalara kalp pili yerleştirilerek atışlar kontrol altına alınır. Hastalık kalp kapaklarından kaynaklanıyorsa kapakların değişmesi için cerrahi müdahale gerekebilir. Ayrıca kalbin damarları kontrol edilir. Sodyum kan akışını hızlandırdığından sodyum ve su miktarları dengelenmeye çalışılır. En son müdahalesi ise kalp naklidir.