Kongsberg’ten süpersonik hamle gelmek üzere: 3SM füzesi! Almanya ve Norveç'ten ortak füze sistemi

Kongsberg Defence & Aerospace, Alman-Norveç ortak füze sistemi Süpersonik Taarruz Füzesi 3SM için Norveç Savunma Malzeme Ajansı (NDMA) ile sözleşme imzaladı. 2035 yılından itibaren savaş gemilerine konuşlandırılacak 3SM Süpersonik Taarruz Füzesi için ilk geliştirme aşamasına yönelik sözleşme değerinin 1.5 milyar NOK’a kadar çıkması bekleniyor.

3SM, hem Norveç hem de Alman deniz kuvvetlerine ait platformlara konuşlandırılmak ve potansiyel olarak diğer NATO ülkeleri ile yakın müttefikler tarafından kullanılmak üzere tasarlanıyor.

Norveç ve Almanya’nın yeni füze sistemini birlikte geliştirdiği bu proje, Norveç’in öncülüğünde yürütülecek. Füze sistemi, iki ülke silahlı kuvvetlerinin caydırıcılık kabiliyetini artıracak ve uzun menzilli hedefleri süpersonik bir füzeyle etkili bir şekilde vurma yeteneği kazandıracak.

Savunma Sanayinde Yenilikçi Adım

Kongsberg CEO’su Geir Håøy, bu sözleşmenin şirket için büyük bir adım olduğunu belirterek, “Süpersonik saldırı füzesi 3SM, modern savunma sistemleri için çığır açıcı bir teknoloji sunacak” ifadelerini kullandı.

Detaylı Geliştirme ve Test Aşaması

Füzenin geliştirme süreci, ileri mühendislik ve test aşamalarını içerecek. Kongsberg, bu proje ile küresel savunma sanayiinde güçlü bir konum elde etmeyi hedefliyor.

3SM’nin, yüksek hızda ve uzun menzilde etkili olması planlanıyor. Bu özellikleri ile mevcut hava savunma sistemleri tarafından önlenmesi zorlaşacak

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Kongsberg Defence & Aerospace Başkanı Eirik Lie, 3SM hakkında şunları söyledi:

“3SM füze projesi, sınır ötesi ve endüstriyel iş birliğinin Norveç, Almanya ve müttefik ülkelerin savunma yeteneklerini güçlendirmeye nasıl katkıda bulunduğunu göstermektedir.

Endüstri, otoriteler ve araştırma kurumları arasındaki yakın iş birliği, inovasyon ve yeni iş alanları için temel oluştururken, dünya çapında lider füze üreticisi olarak konumumuzu koruyoruz.” ifadelerine yer verdi.