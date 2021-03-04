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Dünya Kongre baskınında Pentagon şüphesi
Dünya

Kongre baskınında Pentagon şüphesi

ABD'de 6 Ocak Kongre baskını esnasında Savunma Bakanlığı'nın kongre polisinin yardım istemesine rağmen ulusal muhafız yardımı göndermeyi saatlerce ertelediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 03:01:00 -
Kongre baskınında Pentagon şüphesi

Washington Ulusal Muhafızlar Komutanı Tümgeneral William Walker, ABD Senatosu'nda 6 Ocak Kongre baskınına yönelik düzenlenen oturumda senatörlerin sorularını yanıtladı.

Kongre polisinin olay günü protestocular binaya girmek isterken yerel saatle 13.49'da ulusal muhafızları arayarak yardım istediğini belirten Walker, kendisinin de anında Pentagon'u aradığını belirtti.

Walker, buna rağmen Pentagon'un kendisine 17.08'e kadar herhangi bir yanıt vermediğini, onayı aldıktan sonra ulusal muhafızların 18 dakikada olay yerine intikal ettiğini anlattı.

ABD'de 6 Ocak'ta sağcı gruplar, seçimlerin onay oturumunun yapıldığı Kongre binasını basmıştı. Olayda, güvenlik zafiyetinin olup olmadığı uzun süre tartışılmıştı.

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