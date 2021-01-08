Kongre baskınında çaldığı kürsüyü internetten satışa çıkardı
ABD'de Donald Trump taraftarlarının Kongre baskınında kürsüyü çalan ve verdiği görüntü ile kanlı darbe girişiminin en dikkat çeken görüntülerinden olan şahıs kürsüyü internetten satışa çıkardı.
ABD'de yaşanan kanlı Konge baskında kürsüyü çalan ve kameralara gülümseyerek poz veren Adam Johson isimli eylemci kürsüyü satılığa çıkardı.
Trump taraftarları Kongre binasını bastı
Donald Trump'ın düzenlediği miting ABD'de iç karışıklığa yol açarken, Trump destekçileri başkentte bulunan Kongre binasını basmıştı.
Kongre'de Joe Biden'ın başkanlığını tescillemek için yapılan oturum yarım kalırken, 4 saatlik baskında 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca insan da yaralanmıştı.
Çaldığı kürsüyü satılığa çıkardı
Kanlı Konge baskınından tarihi fotoğraflar kameralara yansımıştı.O fotoğraflardan biri de kürsünün bir eylemci tarafından çalındığı fotoğraftı. Kongre binasından kürsüyü çalan ve kameralara gülümseyerek poz veren Adam Johnson isimli eylemci kürsüyü internetten satılığa çıkardı.
Fiyatı 77 bin dolara kadar yükseldi
Açık artırmaya sunulan kürsünin fiyatı saatler içinde 77 bin dolara kadar yükseldi.
Politico'nun Baş Washington Muhabiri ve CNN International Analisti Ryan Lizza, Adam Johnson'ın bu görüntüsünü Twitter'da paylaşmıştı.