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Dünya Kongo'da tekne faciası: En az 40 ölü
Dünya

Kongo'da tekne faciası: En az 40 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki dün gece Kongo Nehri'nde bir teknenin batması sonucu en az 40 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 23:03:00 -
Kongo'da tekne faciası: En az 40 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki dün gece Kongo Nehri'nde bir teknenin batması sonucu en az 40 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Equateur eyaletinden geçen Kongo Nehri'nde dün gece bir teknenin batması sonucu en az 40 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Batan teknenin Ngiri Doğa Koruma Alanı Yönetimi’ne ait olduğu belirtilerek, kazayla ilgili 5 korucunun gözaltına alındığı aktarıldı. Kazadan sağ kurtulanlar teknenin kötü hava koşulları nedeniyle battığını ifade etti.

2021'de de tekne kazası olmuştu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Mongala eyaletinin Engengele kasabası yakınlarında Kongo Nehri'nde Ekim 2021'de yaşanan tekne kazasında en az 61 kişi hayatını kaybetmişti.

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