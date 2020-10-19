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Aktüel Kongo'da son 2 haftada tekne kazalarında 73 kişi öldü
Aktüel

Kongo'da son 2 haftada tekne kazalarında 73 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-19 14:24:53 -
Kongo'da son 2 haftada tekne kazalarında 73 kişi öldü

ANKARA (AA) - Orta Afrika ülkesi Kongo'nun Lulonga Nehri'nde son iki haftada yaşanan tekne kazalarında 73 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Basankusu Bölge Yöneticisi İfodji Ngilima basına yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeybatısında Basankusu bölgesinde bulunan ülkenin en büyük su yollarından Kongo Nehri’nin bir kolu durumundaki Lulonga'da son 2 haftada meydana gelen tekne kazalarında 73 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Kazaların genellikle ulaşımda kullanılan küçük motorlu ahşap teknelerin navigasyon standartlarına uymaması sebebiyle gerçekleştiğini ifade eden Ngilima, birçok kişinin de hala kayıp olduğunu söyledi.

Özellikle yoğun mevsimsel yağışların olduğu dönemde gerçekleşen kazalara, teknelerin bakımsız olması ve kapasitelerinin üstünde yolcu almaları sebep oluyor.

Kongo'da yeterli asfalt yolun bulunmaması sebebiyle halk ulaşım için genellikle nehirleri kullanıyor.

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