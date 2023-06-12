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Dünya Kongo'da isyancı saldırısı: 7 ölü
Dünya

Kongo'da isyancı saldırısı: 7 ölü

Yeniakit Publisher
2023-06-12 08:02:00 -
Kongo'da isyancı saldırısı: 7 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde isyancıların saldırısında aralarında çocukların da olduğu 7 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ituri eyaletine bağlı Adrasi köyünde "Kongo'nun Kalkınması İttifakı" (CODECO) adlı isyancı grup üyeleri saldırı düzenledi.

Bölgedeki birçok evin ateşe verildiği saldırıda, 5’i çocuk 7 sivil hayatını kaybetti.

Ülkenin doğusunda eylemler yapan CODECO'nun saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

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