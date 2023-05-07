  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki sel felaketinde onlarca insan hayatını kaybetti
Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki sel felaketinde onlarca insan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-05-07 20:01:00 -
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki sel felaketinde onlarca insan hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney Kivu eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 394’e çıktı.

Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney Kivu eyaletinde yer alan Kalehe bölgesinde meydana gelen sel felaketinde can kaybı arttı. Kalehe Bölgesi Yöneticisi Thomas Bakenga yaptığı açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 394’e yükseldiğini aktardı. Bakenga, Bushushu'da 142, Nyamukubi'de 132 ve Idjwi yakınlarındaki Kivu Gölü'nde 120 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığını açıklayarak, "Perşembe gününden beri her dakika ceset buluyoruz ve onları gömüyoruz" dedi.

Ulusal yas ilan edildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti hükümet, yarın "kayıp yurttaşların anısına" bayrakların yarıya indirilmesiyle bir günlük ulusal yas ilan edileceğini duyurdu. Öte yandan Kivu Gölü'nün diğer tarafında yer alan Ruanda'da ise en az 131 kişi seller ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23