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Dünya Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde yolcu ve yük taşıyan geminin batması sonucu 40 kişi öldü
Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde yolcu ve yük taşıyan geminin batması sonucu 40 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) kuzeybatısındaki Kongo Nehri'nde yolcu ve yük taşıyan bir geminin batması sonucu 40 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 06:56:00 -
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde yolcu ve yük taşıyan geminin batması sonucu 40 kişi öldü

Ulusal medyadaki haberlere göre, Kongo Nehri Seclin Wendji mevkisinde birçok yolcusu olan gemi sebebi bilinmeyen bir nedenle battı.

Kazada 40 kişi hayatını kaybetti, kayıp birçok yolcu ve mürettebatı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Ngiri Koruma Alanı Ulusal Parkı yönetimine ait olduğu belirtilen geminin olumsuz hava koşullarında kapasitesinin üzerinde yük ve yolcu taşıdığı belirtiliyor.

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