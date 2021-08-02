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Dünya Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yolcu otobüsüyle tanker çarpıştı! Çok sayıda ölü var
Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yolcu otobüsüyle tanker çarpıştı! Çok sayıda ölü var

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, akaryakıt taşıyan tanker ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 33 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 22:45:00 - 2021-08-02 22:45:47
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yolcu otobüsüyle tanker çarpıştı! Çok sayıda ölü var

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin güneybatısında bulunan Kikwit kasabasında, akaryakıt taşıyan tanker ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 33 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kikwit kasabasından Kabuba köyü istikametine giden tankerin yolcu otobüsüne çarpması sonucu araçlar alev aldı.

Kazada, otobüste bulunan 32 yolcu ile tanker sürücüsü hayatını kaybetti.

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