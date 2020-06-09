Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ulusal acil durum 4. kez uzatıldı
ANKARA (AA) – Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde ( KDC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulamadaki ulusal acil durum 4. kez uzatıldı.
Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ulusal acil durumun 4. kez uzatılmasını onayladı.
Kovid-19 nedeniyle 90 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede vaka sayısı 4 bin 259'a yükseldi, 539 kişi iyileşti.
Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 190 bini aşarken, 5 binden fazla kişi hayatını kaybetti.