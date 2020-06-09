  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ulusal acil durum 4. kez uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-09 17:36:38 -
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ulusal acil durum 4. kez uzatıldı

ANKARA (AA) – Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde ( KDC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulamadaki ulusal acil durum 4. kez uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ulusal acil durumun 4. kez uzatılmasını onayladı.

Kovid-19 nedeniyle 90 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede vaka sayısı 4 bin 259'a yükseldi, 539 kişi iyileşti.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 190 bini aşarken, 5 binden fazla kişi hayatını kaybetti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı