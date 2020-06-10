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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde tekne alabora oldu: 13 ölü, 2 kayıp

Yeniakit Publisher
2020-06-10 00:37:13 -
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde tekne alabora oldu: 13 ölü, 2 kayıp

ANKARA (AA) – Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) kuzeydoğusundaki Albert Gölü’nde teknenin alabora olması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu.

Mahagi bölge yöneticisi Ukumu Pierre Klaver yaptığı açıklamada, sert rüzgarlar nedeniyle gölde alabora olan teknedeki 13 kişinin öldüğünü duyurdu.

Açıklamada, 17 kişinin bulunduğu teknedeki 2 kişinin kurtarıldığı ve 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Teknelerin bakımsız olması ve kapasitelerinin üstünde yolcu almaları nedeniyle Albert Gölü’nde sık sık kazalar yaşanıyor.

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