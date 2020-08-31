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Aktüel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ruanda'nın Kinşasa Büyükelçisi'ne tepki
Aktüel

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ruanda'nın Kinşasa Büyükelçisi'ne tepki

Yeniakit Publisher
2020-08-31 21:15:41 -
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ruanda'nın Kinşasa Büyükelçisi'ne tepki

ANKARA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sivil toplum örgütleri, "Kasika Katliamı” ile ilgili tepki çeken açıklamalar yaptığı gerekçesiyle Ruandalı Büyükelçi Vincent Karega'nın sınır dışı edilmesini istedi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti vatandaşı bir kişinin, sosyal medya hesabından "1998'de Kasika'da Ruandalı askerler, en az 1100 sivili öldürdü ve binlerce köyü yaktı." ifadesini kullanmasının ardından Ruanda’nın Kinşasa Büyükelçisi Vincent Karega paylaşıma "Bariz bir tutarsızlık. Kanıtsız suçlamaya iftira denir. Suçluların kimliği açıklanmadı. Suçlama mı, propaganda mı?" diye cevap verdi.

Büyükelçinin açıklaması, ülkede tepkilere neden oldu.

Sivil toplum kuruluşları, yaptıkları ortak açıklamada, "Kongo hükümeti, Büyükelçi Vincent Karega'yı aşağılayıcı tutumundan dolayı derhal sınır dışı etmelidir." ifadesini kullandı.

STK'ler, büyükelçinin sınır dışı edilmesini sağlamak için 4 Eylül'de başkent Kinşasa’da gösteri yapacaklarını duyurdu.

- Kasika Katliamı

Birleşmiş Milletlerin (BM) raporuna göre, 24 Ağustos 1998 gecesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki Kasika kasabasında, Ruandalı askerlerin saldırısı sonucu çoğu kadın ve çocuk 1000'den fazla sivil öldürüldü, binlerce kişi yaralandı.

Ruanda'daki 1994 soykırımından sonra, Kasika yakınlarına yerleşen eski Ruandalı askerler Kasika Katliamı’nın sorumlusu olarak gösteriliyor.

KDC’nin doğusu, Güney Kivu, Kuzey Kivu ve Kasika bölgelerinde bugün de şiddet eylemleri yaşanmaya devam ediyor.

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