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Dünya Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Macron protesto edildi
Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Macron protesto edildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 4 Afrika ülkesine 1-5 Mart tarihlerinde gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) protesto edildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 23:09:00 -
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Macron protesto edildi

Ulusal basındaki haberlere göre, KDC’nin başkenti Kinşasa’da bulunan Fransa Büyükelçiliği önünde toplanan Kongolular, Macron’nun ziyaretine karşı gösteri düzenledi.

Rus bayrakları taşıyan göstericiler, Fransa’yı ülkelerindeki isyancı gruplara destek vermek ve Ruanda’yla beraber hareket etmekle suçladı.

Göstericiler, "Kongolular Fransa'nın politikasına hayır diyor", "KDC Macron’u istemiyor" sloganları attı.

Macron'un bugün başlayacak Afrika turu kapsamında, Gabon, Angola, Kongo Cumhuriyeti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ni ziyaret etmesi bekleniyor.
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