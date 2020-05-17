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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde lüks yat battı : 5 ölü, 8 kayıp

Yeniakit Publisher
2020-05-17 20:44:45 -
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde lüks yat battı : 5 ölü, 8 kayıp

ANKARA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusundaki Kivu Gölü’nde lüks bir yatın batması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi kayboldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, bir grup arkadaşın doğum günü kutlamak için kiraladıkları yat, Kivu Gölü’nde henüz bilinmeyen bir nedenle battı.

Batan yattaki 5 kişi öldü, 8 kişi kayboldu.

Yolculardan 10’unun kurtarıldığı, teknede toplam 23 kişinin olduğu açıklandı.

Ulaşılamayan 8 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.


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