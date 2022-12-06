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Dünya Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancıların saldırısında 272 sivil öldü
Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancıların saldırısında 272 sivil öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde isyancıların 2 Aralık gecesi düzenlediği saldırıda 272 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 19:26:00 -
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancıların saldırısında 272 sivil öldü

KDC Sanayi Bakanı ve Eski Kuzey-Kivu Valisi Julien Paluku, Kuzey-Kivu eyaletinin Rutshuru bölgesine bağlı Kishishe kasabasında 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup üyelerinin 2 Aralık gecesi düzenledikleri saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Saldırıyı katliam olarak değerlendiren Paluku, 17’si çocuk 272 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Paluku, olayla ilgili Adalet Bakanı'nın Uluslararası Ceza Mahkemesince soruşturma talep etmek için Lahey’e gittiğini aktardı.

Ülkenin doğusunda M23 üyeleri ile güvenlik güçleri arasında Kasım 2021’den bu yana şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

KDC hükümeti, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmesinden korkulan M23'ü Ruanda'nın desteklediğini ileri sürüyor.

Ruanda iddiaları reddederken, iki ülke arasındaki siyasi ve diplomatik gerginlik devam ediyor.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, KDC sınırlarında çıkarılan bazı değerli madenler, sınır bölgelerindeki isyancılar eliyle komşu ülkelere kaçırılıyor.

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