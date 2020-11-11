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Aktüel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar 7 sivili öldürdü
Aktüel

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar 7 sivili öldürdü

Yeniakit Publisher
2020-11-11 18:49:24 -
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar 7 sivili öldürdü

ANKARA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusu Mambasa bölgesinde isyancıların saldırısında 7 sivil hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, KDC'nin doğusu Ituri ve Kuzey Kivu eyaletleri arasında yer alan Mambasa bölgesindeki Samboko köyüne Demokratik İttifak Güçleri (ADF) isyancı grubunun üyeleri saldırı düzenledi.

Saldırıda, isyancılar palalarla 7 sivili öldürdü.

ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana 3 bin sivil hayatını kaybetti.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi yeraltı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.


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