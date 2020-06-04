  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar 16 sivili öldürdü

Yeniakit Publisher
2020-06-04 00:22:38 -
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar 16 sivili öldürdü

ANKARA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğusundaki Ituri eyaletinde, isyancıların bir köye düzenlediği saldırıda en az 16 sivilin öldüğü bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kongo’nun Kalkınması İttifakı (CODECO) üyesi silahlı kişiler Ituri bölgesinde bulunan Moussa köyünde 5'i çocuk 16 sivili katletti.

KDC ordusu dün Ituri eyaletinde, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda CODECO üyesi 20 isyancının öldürüldüğünü açıklamıştı.

- 2017'den bu yana en az 700 sivil öldü

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2017'den bu yana Ituri'nin kuzeyinde devam eden çatışmalarda en az 700 sivil hayatını kaybetti.

KDC ordusu, mart sonunda CODECO'nun eski lideri Justin Ngudjolo'nun öldürüldüğünü duyurmuştu. İsyancı grup, hazirandan bu yana Djugu ve çevresinde saldırılar düzenliyor.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırlarının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi yeraltı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların şiddet eylemlerine sahne oluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı