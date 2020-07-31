  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde alkollü asker 12 sivili öldürdü

Yeniakit Publisher
2020-07-31 16:36:13 -
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde alkollü asker 12 sivili öldürdü

ABUJA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) alkollü bir askerin sivillere ateş açması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Güney Kivu eyaletine bağlı Uvira bölgesinde alkol aldığı belirtilen bir asker, yoldan geçen sivillere ateş açtı.

Olayda 12 sivili hayatını kaybederken, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Uvira Ordu Sözcüsü Dieudonne Kasereka, yaptığı açıklamada, saldırının bölgede protestoya yol açtığını belirterek, "Ordu heyeti ve Birlemiş Milletler ekibi, halkı sakinleştirmek için bölgeye gitti." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı