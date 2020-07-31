Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde alkollü asker 12 sivili öldürdü
ABUJA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) alkollü bir askerin sivillere ateş açması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, Güney Kivu eyaletine bağlı Uvira bölgesinde alkol aldığı belirtilen bir asker, yoldan geçen sivillere ateş açtı.
Olayda 12 sivili hayatını kaybederken, çok sayıda kişi ise yaralandı.
Uvira Ordu Sözcüsü Dieudonne Kasereka, yaptığı açıklamada, saldırının bölgede protestoya yol açtığını belirterek, "Ordu heyeti ve Birlemiş Milletler ekibi, halkı sakinleştirmek için bölgeye gitti." dedi.