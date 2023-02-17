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Dünya Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda arasındaki sürtüşme devam ediyor
Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda arasındaki sürtüşme devam ediyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) komşusu Ruanda’nın ülkesinin doğusuna asker konuşlandırdığını ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 02:59:00 -
Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda arasındaki sürtüşme devam ediyor

Kongo ordusundan yapılan açıklamada, Ruanda’nın sınırda bulunan Doss bölgesine yüzlerce asker konuşlandırdığı iddia edildi.

Açıklamada, 356 Ruandalı askerin 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı gruba destek vermek için Kasizi sınırından KDC topraklarına girdiği ileri sürüldü.

Ruanda ordusu ise dün KDC ordusunun sınır bölgesindeki birliklerine ateş açtığını duyurmuştu.

İki ülke birbirini suçluyor

KDC doğusunda saldırılar düzenleyen ve çoğu Tutsi etnik kökeninden olan M23'e destek olmakla suçlanan Ruanda, hakkındaki iddiaları reddediyor.

Ruanda hükümeti ise KDC'yi Hutulardan ve soykırım öncesi Ruanda ordusu üyelerinden oluşan Ruanda'nın Kurtuluşu İçin Demokratik Güçler (FDLR) ve benzeri gruplara destek olmakla suçluyor.

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