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Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın özel kalem müdürü yolsuzluktan mahkum oldu

Kinşasa Yüksek Mahkemesi, 50,9 milyon doları zimmetine geçirdiği iddiasıyla yargılanan Vital Kamerhe'yi suçlu buldu

Yeniakit Publisher
2020-06-20 19:34:53 -
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın özel kalem müdürü yolsuzluktan mahkum oldu

ANKARA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin Özel Kalem Müdürü Vital Kamerhe'nin yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada 20 yıl hapse mahkum edildiği bildirildi.

RTNC kanalında canlı yayımlanan ve 5 saat süren duruşmada tüm talimatları Cumhurbaşkanı'ndan aldığını öne süren Kamerhe’nin beraat talebi reddedildi.

Kinşasa Yüksek Mahkemesi, 50,9 milyon doları zimmetine geçirdiği suçlamasıyla yargılanan Vital Kamerhe’nin 20 yıl kamu hizmetinde çalışmasına hükmetti ve 10 yıl siyasi faaliyetlerden men etti.

KDC’de zorunlu kamu hizmeti cezası uygulanamadığı için Kamerhe’nin 20 yıl hapiste kalacağı belirtildi.

Kamerhe’nin ortağı olmakla suçlanan ve 25 yıldır KDC'de yaşayan Lübnanlı girişimci Samih Jammal’in ise sınır dışı edilmesine hükmedildi.

Eski Ulusal Meclis Başkanı da olan 61 yaşındaki Kamerhe ile Jammal'ın, Mart 2019-Ocak 2020 döneminde bir sosyal konut projesi ile güvenlik güçleri için planlanan projenin fonlarını zimmetlerine geçirdikleri ileri sürülmüştü.

Kamerhe'nin 2023'te düzenlenecek seçimde cumhurbaşkanı adayı olması bekleniyordu.

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