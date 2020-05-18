  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bugün markete gitmek yasak mı? | Marketler kaça kadar açık?

Oruçluyken cinsel ilişki olursa kaza mı gerekir kefaret mi?

Çilekli irmik topları tarifi | Pudingle yapılan muhteşem çilek topları

Fed Başkanı Powell: Ekonomik toparlanma gelecek yılın sonuna kadar uzayabilir

Ambulans uçak rahatsızlanan 17 günlük bebek için havalandı
için kalan
Aktüel

Konak’ta 65 yaş ve üstüne anlamlı hediye

Konak Belediyesi, aylar sonra ikinci kez sokağa çıkabilen 65 yaş ve üstü vatandaşlara Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüz eseri Nutuk’u armağan etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 10:33:45 -
Konak’ta 65 yaş ve üstüne anlamlı hediye

Konak Belediyesi, aylar sonra ikinci kez sokağa çıkabilen 65 yaş ve üstü vatandaşlara Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüz eseri Nutuk’u armağan etti.


Konak Belediyesi, yaklaşık 2 ayın ardından kısıtlı da olsa sokağa çıkabilen 65 yaş ve üstü vatandaşları yalnız bırakmadı. Görevlendirilen belediye personelinin, Kılıçreis İhsan Alyanak ve Güzelyalı Fuat Göztepe parklarında karşıladığı vatandaşlara hem kendilerinin hem de çocukları ve torunlarının okuması temennisiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüz eseri Nutuk dağıtıldı.


Uzun zamandır evde kalmak zorunda olan ileri yaştan Konaklılara destek olmak için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını belirten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Nutuk’un da 19 Mayıs öncesinde çok anlamlı bir hediye olacağını düşündük. 65 yaş ve üstü hemşerilerimiz bu ülkeye nice emeklerle, nice değerler kattı. Bugün de en büyük görev onlara düşüyor. Özgürlüğümüzün ne büyük zorluklarla elde edildiğini, Atatürk’ün büyük mücadelelerle kurduğu cumhuriyeti, en değerli emanetini neden gençlere bıraktığını, çocuklarına ve torunlarına anlatacaklarını biliyorum. Gençlerimizi aydınlık yarınlara hazırlayacak, onları Atatürk’ün izinden ayrılmayan, çağdaş birer Cumhuriyet ferdi olarak yetiştirecek olan da anneler, babalar, dedeler ve büyükannelerdir” diye konuştu.



Tek kişilik bank mesafeyi korudu


Bir hafta sonra tekrar sokağa çıkan vatandaşlar ise vakitlerini daha çok parklarda geçirdi. Konak Belediyesi’nin, düzenli olarak dezenfekte ettiği parklara yerleştirdiği tek kişilik banklar da sosyal mesafenin korunmasında etkili oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı