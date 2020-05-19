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Konaklama tesislerinin rezervasyon ve etkinlik iptaline ilişkin yeni genelge

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy imzasıyla 81 ilin Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Türkiye Otelciler Federasyonu, Türkiye Otelciler Birliği ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğine konaklama tesislerinin rezervasyonlarına ilişkin genelge gönderdi - Buna göre konaklama tesislerine 31 Aralık 2020'den önce yapılan rezervasyonlar veya aynı tarihten önce gerçekleştirilecek konaklama içermeyen diğer etkinliklerin tesisler tarafından iptal edilmesi durumunda hukuki işlem uygulanmayacak

Yeniakit Publisher
2020-05-19 18:46:41 -
Konaklama tesislerinin rezervasyon ve etkinlik iptaline ilişkin yeni genelge

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca, konaklama tesislerinin girişi 31 Aralık 2020'den önce yapılan rezervasyonların veya aynı tarihten önce gerçekleştirilecek konaklama içermeyen diğer etkinliklerin ilgili tesisler tarafından iptal edilmesi durumunda hukuki işlem uygulanmayacağı bildirildi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy imzasıyla 81 ilin Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Türkiye Otelciler Federasyonuna, Türkiye Otelciler Birliğine ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğine konaklama tesislerine ilişkin genelge gönderildi.

16 Nisan 2020 tarihli genelge ile yeni koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında turizm sezonunu açmayan ya da faaliyetlerine ara veren konaklama tesislerinin, genelgenin yayımı tarihinden önce teyit edilen ve girişi 1 Haziran 2020'den önce olan rezervasyonların veya aynı tarihten önce gerçekleştirilecek konaklama içermeyen diğer etkinliklerin konaklama tesisinin faaliyetine ara vermesi veya sezon açılışını gerçekleştirmemesi nedeniyle konaklama tesisince iptal edilmesi durumunda, ilgili tesis hakkında 2634 sayılı kanunun ilgili maddesi kapsamında işlem uygulanmayacağı bildirilmişti.

Bugün yayımlanan genelge ile yeni koronavirüs salgınının dünya genelindeki seyri dikkate alınarak genelgede 1 Haziran 2020 olarak belirtilen tarih 31 Aralık 2020 olarak güncellendi.

Böylece konaklama tesislerine 31 Aralık 2020'den önce yapılan rezervasyonlar veya aynı tarihten önce gerçekleştirilecek konaklama içermeyen diğer etkinliklerin tesisler tarafından iptal edilmesi durumunda hukuki işlem uygulanmayacak.


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