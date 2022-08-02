Konakçı Hocaya destek devam ediyor

Akit’e konuşan Mil Diyanet-Sen Başkanı Celaleddin Gül, “Yaptığı vaazlarla halkımızın dertlerine dermen olmaya çalışan, ‘önce ahlak ve maneviyat’ eksenli bir neslin yetişmesi için gayret gösteren, son zamanlarda artan manevi tahribata dikkat çeken, aile ve gençlik üzerinde oynanan kirli oyunları dile getiren, LGBT gibi toplumu ifsat eden unsurlarla mücadele eden Halil Konakçı hocamızın yanındayız” dedi. Şer odaklarına karşı binlerce vatandaş sosyal medya üzerinden #HalilKonakçıYalnızDeğildir başlığı altında birleşerek destek olmaya devam ediyor. Bir paylaşımda, “Kadınların üzerinden reyting yapanlar alkışlanır. Kadınların korunması için çağrı yapanlar taşlanır. Ne garip!” ifadesi kullanılırken, Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak da, “Kadınların konsomatris olarak sarhoşlara arz edildiği bir zamanda gençlere gözlerine sahip çıkma çağrısı yapan #HalilKonakçı İslam davasının müstesna şahsiyetidir” dedi.