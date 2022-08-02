Konakçı Hocaya destek devam ediyor
İslam’ın kadın-erkek ilişkisine ilişkin emirlerini anlattığı videosu üzerinden CHP ile örf, adet gelenek ve göreneklerimize karşı genç dimağları zehirlemeyi kendisine amaç edinmiş bazı mihraklar tarafından hedef tahtasına konulan İmam Halil Konakçı’ya son olarak gazeteci İsmail Saymaz, katıldığı bir programda parmak sallayarak durması gereken çizgiyi aştığını söyledi.
Akit’e konuşan Mil Diyanet-Sen Başkanı Celaleddin Gül, “Yaptığı vaazlarla halkımızın dertlerine dermen olmaya çalışan, ‘önce ahlak ve maneviyat’ eksenli bir neslin yetişmesi için gayret gösteren, son zamanlarda artan manevi tahribata dikkat çeken, aile ve gençlik üzerinde oynanan kirli oyunları dile getiren, LGBT gibi toplumu ifsat eden unsurlarla mücadele eden Halil Konakçı hocamızın yanındayız” dedi. Şer odaklarına karşı binlerce vatandaş sosyal medya üzerinden #HalilKonakçıYalnızDeğildir başlığı altında birleşerek destek olmaya devam ediyor. Bir paylaşımda, “Kadınların üzerinden reyting yapanlar alkışlanır. Kadınların korunması için çağrı yapanlar taşlanır. Ne garip!” ifadesi kullanılırken, Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak da, “Kadınların konsomatris olarak sarhoşlara arz edildiği bir zamanda gençlere gözlerine sahip çıkma çağrısı yapan #HalilKonakçı İslam davasının müstesna şahsiyetidir” dedi.