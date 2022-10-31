Konakçı Hoca’nın sözlerinde suç yok
Sohbetinde kadınların tesettüre dikkat etmeleri konusunda uyaran ve sokaklardaki teşhirciliğe dikkat çeken Halil Konakçı Hoca’yı hedef alan laikçi azgınlara yargıdan tokat gibi cevap geldi. Konakçı Hoca hakkındaki suç duyurularını inceleyen Ankara Cumhuriyet Savcılığı, sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında olduğuna karar verdi.
FARUK ARSLAN İSTANBUL
Sohbetinde “Kadınlarınızın tesettürünü koruyun” diyerek sokaklardaki teşhirciliğe dikkat çeken Halil Konakcı Hoca’yı hedef gösteren laikçi azgınlara yargı tokadı. Ankara Cumhuriyet Savcılığı, Konakcı Hoca hakkındaki suç duyurularını işleme koymayarak kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti. Savcılık kararında, Halil Konakcı’nın sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğuna işaret edilerek Anayasa, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ilgili maddelerine vurgu yapıldı. Savcılığın kararında, “Bu düzenlemeler incelendiğinde ifade özgürlüğünün kişinin kendi fikrini herhangi bir baskı veya engelemeye maruz kalmadan dile getirmesi olduğu sonucuna varılır” denildi.