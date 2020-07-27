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Ekonomi

KONA için yeni donanım

Hyundai Assan, B-SUV segment aracı KONA için T “SMART” adlı donanım seviyesi geliştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 11:35:00 -
KONA için yeni donanım

Hyundai Assan, B-SUV segmentindeki temsilcisi KONA için yeni bir donanım seviyesi daha geliştirdi. T “SMART” adlı donanım seviyesi, şehir içi ve uzun yolculuklarda kullancısına üst düzey konfor vaad eden birçok özelliği bir arada sunuyor. Yeni donanım seviyesi SMART ile tazelenen KONA’nın 18 inç alüminyum alaşımlı jantları, elektrikli açılabilir cam tavanı ve 7 inç Multimedya Eğlence & Sesli Kontrol Sistemi (Bluetooth) ilk göze çarpan özellikleri olarak öne çıkıyor. Hyundai KONA SMART’da sunulan arka park sensörü, arka görüş kamerası ve arka kol dayama gibi özellikler de giriş seviyesine eklenen donanımlar olarak sıralanıyor. Hyundai KONA SMART, şimdilik sadece 1.6 lt dizel motor ve 7 ileri DCT şanzımanla satın alınabiliyor.

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