Komutanların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alkış tutması CHP'yi rahatsız etti

Türk Silahlı Kuvvetleri komutanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kapı kapı dolaşıp yabancı ekonomi komiserlerinden yardım dileniyor" diyerek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı konuşmasını alkışladı. Büyük tartışma yaratan görüntülere muhalefetin tepkisi sert oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'nde konuştu. Törende Erdoğan'ı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi

Erdoğan törende yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. "Birilerinin 'Ona buna satıldı' diyerek iftiralarına neden olan Arifiye Bakım Fabrikası ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor" diyen Erdoğan şunları söyledi: "Sıradan işletme devir işlemini çarpıtarak sermaye düşmanlığı yapanlar, bugün Amerika'dan İngiltere'ye, oradan Almanya'ya kapı kapı dolaşarak, benzin istasyonlarındaki affedersiniz restoranlarda, oralarda bir şeyler yemeye gayret edenler, yabancı yabancı ekonomi komiserlerinden yardım dileniyor. Biz ise yerli ve milli olarak, kendi mühendislerimizle, kendi işçilerimizle, işte bu dev eserleri hizmete koyuyoruz."

Komutanlar alkışladı

Törendeki TSK komutanları ise Erdoğan'ın bu sözlerini alkışladı. O anlar kameralara yansıdı. Kısa sürede büyük yankı uyandıran görüntülerle ilgili muhalefet cephesinden ilk tepki CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan geldi.

"Siyasi parti mensubu değilsiniz"

Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği konuşmanın TSK komutanları tarafından alkışlanmasına tepki gösteren Özkoç, "Yazık. Ne noktaya geldi Türkiye. Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin komutanlarısınız, Tayyip Erdoğan'ın değil. Siz bir siyasi partinin mensupları değilsiniz. Beni, milletimizi temsil ediyorsunuz. Çocuklarımızı gönderdiğimiz ocağı temsil ediyorsunuz. Bir siyasi parti liderinin yalanlarını alkışlayacak duruma ne zaman geldiniz?" dedi.