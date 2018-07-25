Komutanlardan birliklere kritik ziyaret
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Erzincan'daki birlikleri ziyaret etti.25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:42
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Erzincan'daki birliklerde incelemelerde bulundu.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Orgeneral Güler ve Dündar, Erzincan'a gitti.
Buradaki askeri birlikleri denetleyen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Erzincan Valiliğini de ziyaret etti.
Vali Ali Arslantaş ile görüşen komutanların bölgede incelemeler yaptı.
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