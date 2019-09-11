Komutan İnan, basın mensuplarıyla bir araya geldi Elazığ İl Jandarma Komutanlığı’na atanan ve göreve başlayan Albay Gökhan İnan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı’na atanan ve göreve başlayan Albay Gökhan İnan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

29 Ağustos’da çıkan kararname ile Elazığ İl Jandarma Komutanlığı’na atanan Albay Gökhan İnan, 3 Eylül’degöreve başladı.Göreve başlayan Albay İnan, bugün kentteki ulusal ve yerel medya mensuplarıyla bir araya geldi.

Ziyarette karşılıklı istişarede bulunuldu.

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