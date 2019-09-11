Komutan İnan, basın mensuplarıyla bir araya geldi
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı’na atanan ve göreve başlayan Albay Gökhan İnan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.11 Eylül 2019 Çarşamba 14:21
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı’na atanan ve göreve başlayan Albay Gökhan İnan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
29 Ağustos’da çıkan kararname ile Elazığ İl Jandarma Komutanlığı’na atanan Albay Gökhan İnan, 3 Eylül’degöreve başladı.Göreve başlayan Albay İnan, bugün kentteki ulusal ve yerel medya mensuplarıyla bir araya geldi.
Ziyarette karşılıklı istişarede bulunuldu.
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