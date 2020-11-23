Komuta Merkezi skandalı itiraf etti: Türk gemisine izinsiz girdik

İrini Operasyonu Komuta Merkezi, Akdeniz'de Türk gemisine dün yapılan hukuk dışı aramaya ilişkin, bayrak devleti Türkiye'den cevap almadan gemiye çıkıldığını kabul etti.

Komuta merkezi İtalya'nın başkenti Roma'da olan İrini Operasyonu'ndan Akdeniz'de Türk gemisine yönelik denetim ile ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, "İrini Operasyonu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2292 ve 2526 sayılı kararlarının uygulanması kapsamında, 'Roseline A' isimli Türk bayraklı genel kargo gemisine çıktı ve Libya'ya yönelik silah ambargosuna ilişkin incelemelerde bulundu." denildi.

Açıklamada, İrini Operasyonu'nun ilgili BMGK kararlarına uygun olarak bayrak devletinin onayını almak için "iyi niyetle çaba sarf ettiği" ileri sürülürken, şu ifadeler kullanıldı:

"Bayrak devletinden cevap alamayan Alman Hamburg Fırkateyni ekibi, Bingazi Limanı'nın yaklaşık 160 deniz mili kuzeyindeki uluslararası sularda gemiye çıktı. Gemi kaptanı ve mürettebatı, gemiye çıkarma sırasında işbirliğine açık bir tavır sergiledi. Bayrak devleti, geminin incelenmesine izin vermediğini bildirdiğinde, İrini Operasyonu, gemide hiçbir yasa dışı malzeme izine rastlanmayan arama faaliyetini durdurdu ve gemi yoluna devam etmek üzere bırakıldı."

İrini Operasyonu'nun 5. kez bir gemiye çıktığı bildirilen açıklamada, uluslararası sularda gerçekleşen bu faaliyetin Operasyonun yetkisinin parçası olduğu öne sürüldü.

Açıklamada Operasyonun, AB'nin Libya'ya yönelik Berlin sürecini destekleme taahhüdünün bir parçası olduğu da ileri sürüldü. İrini Operasyonu'nun ilgili BMGK kararı uyarınca Libya'ya ve Libya'dan silah ya da ilgili malzeme taşıdığından şüphelenilen açık denizlerdeki gemilerin denetimlerini gerçekleştirebilme yetkisi olduğu savunuldu.

Alman askerlerinden sert müdahale!

Bu arada, İrini Operasyonu'nun açıklamasına karşın Türk bandıralı geminin personelinin çektiği görüntülerde ve geminin güvenlik kamera kayıtlarında Alman askerlerinin, personele yönelik sert müdahalesi dikkat çekti.