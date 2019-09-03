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Kömürspor’un altyapı antrenörü Karabükspor’da

Zonguldak Kömürspor altyapısında görev yapan 56 yaşındaki tecrübeli teknik adam Metin Aydın, 2.

03 Eylül 2019 Salı 13:20
Kömürspor’un altyapı antrenörü Karabükspor’da

Zonguldak Kömürspor altyapısında görev yapan 56 yaşındaki tecrübeli teknik adam Metin Aydın, 2.Lig ekibi Kardemir Karabükspor’la anlaştı.


26 yıldır Fenerspor, Kilimli Belediyespor ve son olarak Zonguldak Kömürspor altyapılarında görev yapan 56 yaşındaki tecrübeli teknik adam Metin Aydın, 2.Lig ekibi Kardemir Karabükspor’la anlaştı. Deneyelimli teknik adam Aydın, yarın Kardemir Karabükspor tesislerine giderek resmi sözleşmeyi imzalayacak. 56 yaşındaki tecrübeli teknik adam Metin Aydın, Kardemir Karabükspor altyapısında belirli kademelerde göreve başlayacak.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 13:20
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