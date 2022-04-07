Kömüre muhtaç hale gelen Avrupa ülkeleri Rusya'nın eline düştü!

Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler piyasalarda ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Avrupa Komisyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, AB'nin kömür ithalatında Rusya'ya bağımlılığı yüzde 45 seviyesinde bulunuyor.

Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel ise bu bağımlılık oranının elektrik üretiminde kullanılan termal kömürde yüzde 70 olduğunu hesaplıyor.

Bu durumun da elektrik üretiminin yüzde 15'ini kömürden sağlayan AB'de, ambargo kararı nedeniyle elektrik fiyatlarının yükselmesine neden olacağı ifade ediliyor.

Son yıllarda AB'de kömür üretimi iklim değişikliği hedefleri kapsamında düşüş gösterse de, tüketimin aynı hızda azalmaması nedeniyle oluşan boşluğu ağırlıklı olarak Rusya'dan ithal edilen kömür doldurmuştu.

AB'nin kömür ithalatında 1990'lı yıllarda en büyük paya sahip ülkeler Güney Afrika ve ABD olmasına rağmen, bu ülkelerden yapılan ithalattaki düşüşün yerini yıllar içinde Rusya aldı ve ülke kıtanın en büyük kömür tedarikçilerinden biri haline geldi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nden (EIA) derlenen verilere göre, Rusya geçen yıl 262 milyon ton kömür ihracatı gerçekleştirirken, bu miktar bir önceki yıla göre yüzde 7 arttı. Çin, 62,8 milyon tonla ülke bazında Rus kömürünün en büyük alıcısı konumunda yer aldı.

Rusya'nın toplam kömür ihracatının 69 milyon tonu ise AB ülkelerine yapıldı.

AB ülkeleri içinde 2021'de Rusya'dan en fazla kömürü 22,3 milyon tonla Almanya aldı. Bunu 15,8 milyon tonla Hollanda, 9,1 milyon tonla Polonya ve 5,8 milyon tonla İtalya izledi.

Piyasada Tedarik Sıkışıklıği Ve Rekor Fiyatlar Hakim

AB'nin Rusya'dan aldığı kömüre alternatif kaynaklar bulunmasına rağmen, piyasadaki tedarik sıkışıklığı ve yüksek fiyatlar nedeniyle Rus kömürünü farklı bir kaynakla ikame etmenin maliyetinin yüksek olacağı öngörülüyor.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Kömür 2021 raporuna göre, küresel kömür tedarikinin geçen yıl yaklaşık 7,9 milyar ton olduğu hesaplanıyor.

Üretimde 3,9 milyar tonla ilk sırada yer alan Çin'i, Asya ülkeleri içinde 793 milyon tonla Hindistan, 576 milyon tonla Endonezya ve 470 milyon tonla Avustralya izliyor.

ABD'nin 528 milyon ton, AB'nin 329 milyon ton ve Rusya'nın ise 429 milyon ton kömür üretimi olduğu hesaplanıyor.