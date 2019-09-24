Kömür yardımı nasıl alınır? Kömür yardımı başvurusu nereye yapılır?

Havalar soğuyor. Sonhabardayız. Bir kaç ay sonra havalar iyice soğuyacak. Havaların soğumasıyla birlikte sobalar kurulacak. Kışın yakmak için kömür yardımı almak isteyen vatandaşlar, kömür yardımı kimlere yapılır? Kömür yardımı nasıl alınır? Kömür yardımı nasıl alınır? Kömür yardımıcı başvurusu için neler gerekli? Kömür yardımı sorgulama, kömür yardımı ne zaman dağıtılacak? sorularını sormakta.

Devlet tarafından maddi durumu iyi olmayan ailelere yakacak kömür yardımı yapılmakta. Kömür yardımı, muhtaç, ihtiyaç sahibi, kimsesiz, yoksul insanların kış aylarında başını sokacak bir evleri varsa en azından üşümelerini engellemek amacıyla verilen erzak yardımlarından biri olan yakacak yardımıdır.

Kömür yardımı kimlere verilir?

Kime verilir sorusu da üst kısımdaki yazı da belirttiğimiz gibi muhtaç, ihtiyaç sahibi, kimsesiz, yoksul diye tanımladığımız herkese verilmektedir.

Kömür yardımı nasıl alınır?

Kömür yardımı daha önceki kısımda da bahsettiğim gibi genel de belediyeler ve Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı ile araştırılıp incelenerek sonuca varılınca veriliyor. Bundan dolayı kendi almak isteyen ihtiyaç sahipleri de başvuruda bulunmak zorunda kalıyor. Başvuru için aşağıdaki dilekçe örneği doldurulabilir.

Kömür yardımı dilekçesi