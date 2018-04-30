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Kömür maskesi nedir? Cilde nasıl uygulanır?

Son zamanlarda kadınların sıklıkla tercih ettiği cilt bakım yöntemlerinden biri de ''Kömürlü peeling''dir. Ancak adından da belli olduğu gibi kömürü madende alıp direk cildinize uygulamıyorsunuz! Bu peeling türü çeşitli bileşenlerle karıştırılıp cilt için faydalı hale getirilmektedir.

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:45
Kömür maskesi nedir? Cilde nasıl uygulanır?

NE KADAR ZAMAN ARALIKLARINDA KULLANILIR?

Bu bakım türü diğer bakım türleri gibi hergün kullanılmamaktadır. Cilt bakım türlerine göre kullanım zamanları değişmekler beraber olup, cilt tipi yağlı olanların haftada 2, karma cilt yapısına sahip olanların haftada 1 gün kullanılması sağlıklı olacaktır.

FAYDALARI NELERDİR?

Normal cilt tipine sahip olanlar; ciltteki yağ dengesini koruyarak kontrol altına almaktadır. Cildinizdeki ölü derileri arındırarak cildinizin ferahlamasına yardımcı oluyor, ve cildinizdeki gözenekleri temizlemesini sağlamaktadır.

YAĞLI CİLTLER İÇİN;

Yağlı ciltlilerin sürekli olarak şikayetçi olduğu yağlanmaların önüne geçerek ciltteki yağlanmayı kontrol altına almaktadır. Böylelikle cildinizin parlak ve sağlıklı olmasına yardımcı olmaktadır.

AKNELİ CİLTLER;

Akneli ciltlerde birçok ilaç ve tedavi yöntemi kullanılır. Ancak kömürlü peeling cilt üzerinde biriken toksinleri temizleyerek, cildinizin kısa süre içerisinde akneden kurtulmasını sağlar. Aynı zamanda kömürlü peeling, akne izlerini de azaltamaya yardımcı olmaktadır.

YAŞLANMA BELİRTİLERİNİ AZALTIR;

Kömrlü peeling cildinizdeki deformasyonu engelleyerek, cildinizdeki ince çizgilerin görünümünü azaltmaya yardımcı olmaktadır.

Tüm cilt tipleri için uygundur; bunun nedeni ise cildi besleyerek sağlıklı bir görünüme yardımcı olmaktadır. Cildinizdeki tıkanmış gözeneklerden ve ölü derilerden arındırmaktadır.

Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise yukarıda belirttiğimiz gibi cilt tipleri farklı aralıklarda kullanılmalıdır. Aynı zamanda cildi hassas olanların bir uzmana danışarak kullanmasını öneriyoruz.

 

 

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 11:45
  1. akneli cilt
  2. yağlı cilt
  3. cilt sorunu
  4. cilt bakımı
  5. cilt gençleştirme

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