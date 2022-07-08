Kömür madeninde mahsur kalan 10 işçi hayatını kaybetti!
Pakistan'ın Sindh eyaletine bağlı Thatta şehrinde, sel sularının doldurduğu kömür madeninde meydana gelen su baskını sonucu 10 işçi hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Sindh eyaletine bağlı Thatta şehrinde, sel sularının doldurduğu kömür madeninde meydana gelen su baskını sonucu 10 işçi hayatını kaybetti.
Thatta'ya bağlı Jhimpir köyünde, madenden pompalar aracılığıyla suyun çekilmesinin ardından işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Bölgede son birkaç gündür muson yağmurları etkili olmuştu. Şiddetli yağmur sebebiyle oluşan sel suları, işçiler içerideyken kömür madenini basmıştı. (İLKHA)