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Kömür işçilerine son dakika kadro Kömür işçilerine kadro ne zaman?

Kömür işçisi kadro ilanları. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Soma'daki kömür madeninde çalışan kardeşlerimize müjde vermek istiyorum diyerek, Işıklar'da sözleşmeler sona ermek üzere Bu madenler önümüzdeki dönemde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'na ait bir şirket tarafından yönetilecek.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kömür işçilerine son dakika kadro müjdesi verdi? Peki Kömür işçilerine kadro ne zaman? Ne kadar kömür işçisi kadroya alınacak?

29 Ocak 2019 Salı 14:56
Kömür işçilerine son dakika kadro Kömür işçilerine kadro ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Soma'daki kömür madeninde çalışan kardeşlerimize müjde vermek istiyorum diyerek, Işıklar'da sözleşmeler sona ermek üzere Bu madenler önümüzdeki dönemde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'na ait bir şirket tarafından yönetilecek.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kömür işçilerine son dakika kadro müjdesi verdi? Peki Kömür işçilerine kadro ne zaman? Ne kadar kömür işçisi kadroya alınacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan binlerce kömür işçisine kadro müjdesi geldi. Türkiye'nin kömür rezervinin 20 milyar tona ulaştığını bildiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: Türkiye'nin kömür rezervinin toplam değeri ise 300-350 milyar dolar civarında. Hedefimiz bu rezervin tamamını ülkemize kazandırmaktır. Bir başka müjdemiz kömür üretimiyle ilgili. Ülkemizin kömür rezervi 20 milyar tona ulaştı. Hedefimiz rezervin tamamını ülkemize kazandırmak. 7 sahayı daha işletmeye açarak üretimi 18.5 milyon ton artırdık. Manisa Soma'daki kömür madeninde çalışan kardeşlerimize müjde vermek istiyorum. Işıklar'da sözleşmeler sona ermek üzere. Bu madenler önümüzdeki dönemde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'na ait bir şirket tarafından yönetilecek. 2 bin 400 işçinin tamamı kadrolu olarak aynı şartlarda maden ocaklarında çalışmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.

 

 

 

 

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 14:56
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