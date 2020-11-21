Komünistliği de hikaye çıktı! 'Etekli' Ertuğrul Özkök'ün burjuva hayali

Uzun yıllar Genel Yayın Yönetmenliği’ni yaptığı Hürriyet’ten utanç manşetlerine imza atan Ertuğrul Özkök; komünistlerin, sözde karşısında durduğu burjuva sınıfından olmak istediğini ve burjuva olarak ölmek istediğini belirtti.

Hürriyet’te köşe karalayan Ertuğrul Özkök, koronavirüse karşı aşı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin'in çocukluk fotoğrafını paylaşarak, "Hayatım boyunca içimdeki o garibanistin kölesi olmamak için mücadele ettim" dedi.

Özkök'ün burjuva hayali

Komünist olduğunu ve kendisinin işçi partisi destekçisi olduğunu söyleyen Özkök, şimdi de komünistlerin sözde 'büyük bir mücadele' ile karşılarında durduğu burjuvalar gibi ölmek istediğini söyledi.

Özkök yazısında, "Hayatım boyunca içimdeki o garibanistin kölesi olmamak için mücadele ettim. O nedenle 1973 yılında Paris’te Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet bursuyla solcu bir öğrenci olarak okurken şu kararı aldım: “İzmir’de bir matbaa işçisinin çocuğu olarak doğdum, ailemle gurur duyuyorum. Bir burjuva olarak ölmek istiyorum. Bunu başarabilirsem kendimle de gurur duyacağım.” ifadelerini kullandı.

'Türkiye İşçi Partisi'ni destekliyordum'

İşçi çocuğu olmasına rağmen burjuva olarak ölmek istediğini söyleyen Özkök daha önce, "Ben Türkiye İşçi Partisini destekliyordum. Fakat bir ayağım CHP'deydi bir ayağım işçi partisinde oldu hep." şeklinde konuşmuştu.

Türkiye'nin tarihine kara bir leke olarak geçen 28 Şubat'ın baş aktörlerinden Özkök'ün böylece 'komünist hikayesi' de ayyuka çıktı.