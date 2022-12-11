Komünistler Üsküdar'da buluştu: Bu ülkede bir tane bile tarikat bırakmayacağız!
Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan iftirayı fırsat bilen komünistler sokaklara döküldü. Üsküdar'da bir araya gelen Türkiye Komünist partililer, "tarikatlar ve Kur'an kursları kapatılsın" hadsizliğinde bulundu.
Yeniakit.com.tr
Tarikat ve cemaat düşmanları Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan iftira üzerinden sokaklara döküldü.
İstanbul Üsküdar'da bir araya gelen Türkiye Komünist partililer, "tarikatlar ve Kur'an kursları kapatılsın" hadsizliğinde bulundu.
Grubun haddi aşan açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
Gerici, kadın düşmanı, çocuk düşmanı olan tarikatların hepsini kapatacağız. Bu ülkede bir tane bile tarikat bırakmayacağız.