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Gündem Komünist takılan Orhan Aydın fena enselendi! Sabah emekçi akşam alemci
Gündem

Komünist takılan Orhan Aydın fena enselendi! Sabah emekçi akşam alemci

"Halkın adamı" ayaklarına yatan komünist Orhan Aydın, kendinden yaşça küçük ve gayrimeşru ilişki yaşadığı kızla akşam mekandan çıkarken alem görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 13:28:00 - 2022-11-05 13:37:42
Komünist takılan Orhan Aydın fena enselendi! Sabah emekçi akşam alemci

Orhan Aydın, önceki gece kendisinden yaşça küçük ve gayrimeşru ilişki yaşadığı kızla mekan çıkışında enselendi.

Twitter'da yazdığı siyasi tweetlerle halkçı, emekçi takılan komünistin, "lüks mekanlarda genç kızlarla para ezmesi" dikkatlerden kaçmadı!..

Snob Magazin'in haberine göre; 75 yaşındaki Orhan Aydın, "Beni neden çekiyorsunuz?" diyerek muhabirlere çıkıştı.

Orhan Aydın ve genç kızla basın mensuplarından kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı.

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