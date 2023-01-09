Komünist Parti bile CHP'li başkana isyan etti! 'Her şey çok güzel olacak' diye vaatte bulunanlar...

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Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, toplu ulaşıma yüzde 46 oranında zam yaptı.

15 Ocak itibarıyla uygulanacak zamma göre siviller için ücret 9.5 TL'ye yükseldi.

Komunist Parti bile isyan etti:

CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşıma yaptığı zamma Türkiye Komünist Partisi Ankara İl Başkanı Ali Ufuk Arikan bile isyan etti.

"Ankara’da bugün toplu ulaşıma gelen zamla birlikte tam bilet ücreti 9,5 liraya yükseldi." diyen Arikan, "Bir emekçi iş yerine ulaşmak ve evine dönmek için hiçbir aktarma yapmadan sadece tek bir araç kullandığında dahi günlük ulaşım maliyeti 19 liraya yükselmiş oldu." ifadelerini kullandı.

CHP'li başkanların "Her şey çok güzel olacak" sloganına göndermede bulunan Ali Ufuk Arikan, "Açlık sınırının altında ücretlerle hayatını geçindirmek zorunda kalan emekçilere sürekli 'her şey güzel olacak' diye vaatlerde bulunan Millet İttifakı’nın belediyesi de sıra 'maliyetlere' gelince ilk olarak emekçilerin cebine göz dikiyor." dedi.

Arikan sözlerine şöyle devam etti:

Zaten oldukça pahalı olan ulaşıma yapılan bu büyük zam, ABB’ye göre “başka çare olmadığı” için yapıldı. Hayır, başka bir çare var. Emekçiler barınma, ısınma, ulaşım gibi en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale gelirken “başka çaremiz” yok diyerek zamları savunanlara hatırlatıyoruz, bizim de bu yağma düzenine son vermekten başka çaremiz yok. Bir araya geleceğiz, bu düzeni değiştireceğiz!