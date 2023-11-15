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Siyaset Komünist Gezici Can Atalay’ı savunmak ona kaldı! Yargıtay’ın kararları da kesin değil mi Akşener?
Siyaset

Komünist Gezici Can Atalay’ı savunmak ona kaldı! Yargıtay’ın kararları da kesin değil mi Akşener?

Yeniakit Publisher
2023-11-15 13:35:00 -
Komünist Gezici Can Atalay’ı savunmak ona kaldı! Yargıtay’ın kararları da kesin değil mi Akşener?

AYM'nin kamuoyunu ayağa kaldıran Can Atalay kararı hakkında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tepki çeken ifadeler kullandı.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararı tartışılmaya devam ediliyor. Hakkında yargılama başladıktan sonra hapisten yırtsın diye milletvekili yapılan komünist Gezici Can Atalay’ı savunanlar kervanına sözde ülkücü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

Akşener, partisinin grup toplantısında, AYM’nin kararlarının bağlayıcı olduğunu söyleyerek Atalay’ı kollamaya kalktı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a saldırdı. Tüm bunların yanı sıra Akşener’in, Yargıtay’ın bağlayıcılığı konusundaki düşüncesi merak konusu oldu!..

Akşener konuya dair şunları söyledi:

Uzun bir zamandır hakkın ve hukukun üstünlüğü yerine güçlünün üstünlüğü şeklinde çok tehlikeli bir yere gidiyoruz. Önce sistem değişti, devlet gelenekleri harap edildi. TBMM vasıfları teker teker çökertildi. İktidarın gözü yine hukuka dikildi. Sayın Erdoğan uzun zamandır hukuktan şikayetçi. Gezi zamanında "reddi reddediyoruz" diyen karşı çıkan kendisiydi. "AYM kararına uymuyorum saygı da duymuyorum" diyen de kendisiydi. Son olarak Can Atalay kararıyla ilgili hukuk skandalları bir devlet krizine dönüştü. Yargıtay, Erdoğan gibi AYM kararına uymuyorum diyerek suç duyurusunda bulundu. Yeni anayasa değişikliğini konuşabilmemiz için önce mevcut anayasaya uymanız gerekiyor. Anayasa Mahkemesi kapatılmalıdır, demedik demeyiz. Yargıtay'dan bir dairenin AYM'yi hedef göstermesini hiçbir koşulda kabul etmeyiz. Nereyi belli olmayan odakların millet iradesini yok saymasına izin vermeyiz. Bu krize sebep olanlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Erdoğan'a hakem olma görevini hatırlattık. Hukuku hesaplaşma aygıtına dönüştürenlere izin vermeyeceğiz.

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