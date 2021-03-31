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Gündem Komünist Fatih Maçoğlu'ndan skandal paylaşım! Teröristleri akladı
Gündem

Komünist Fatih Maçoğlu'ndan skandal paylaşım! Teröristleri akladı

Türkiye'nin tek komünist belediye başkanı olan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı skandal bir paylaşımla , terör örgütü THKP-C'nin kurucusu Mahir Çayan ve terör örgütü üyesi arkadaşlarının öldürülmesini askerlerin suçu gibi gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 15:56:00 -
Komünist Fatih Maçoğlu'ndan skandal paylaşım! Teröristleri akladı

Türkiye'nin tek komünist belediye başkanı olan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda skandal imza attı. Komünist Maçoğlu, terör örgütü THKP-C'nin kurucusu Mahir Çayan ve terör örgütü üyesi arkadaşlarının fotoğraflarını paylaşarak askerler tarafından suçsuz yere öldürüldüğü imasında bulundu.

Durup duruken mi vuruldular?

Tunceli'nin komünist başkanı Fatih Maçoğlu, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda skandal bir imada bulundu. Maçoğlu, 30 Mart 1972'de NATO'ya ait radar istasyonunda çalışan iki Kanadalı ve bir İngiliz teknisyeni kaçırmaları ve 'teslim ol' çağrılarına uymamaları nihayetinde öldürülen terör örgütü THKP-C'nin kurucusu Mahir Çayan ve terör örgütü üyesi arkadaşlarını suçsuzmuş gibi göstererek adeta askerleri suçladı. Komünist Maçoğlu paylaşımında teröristlerin fotoğrafının üzerine "Kerpiç bir ev vardı orda, sarılmıştı dört bir yandan" notunu yazarak Kızıldereyiunutmadık etiketiyle paylaştı.

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