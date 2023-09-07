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Dünya Komünist Çin'e şeriat mı geliyor?
Dünya

Komünist Çin'e şeriat mı geliyor?

Yeniakit Publisher
2023-09-07 21:37:00 - 2023-09-07 22:08:01
Komünist Çin'e şeriat mı geliyor?

Komünist Çin, ulusun duygularını incitecek kıyafetlerin ve eylemlerin yasaklanmasını öngören yasayı çıkarmaya hazırlanıyor.

2022 yılında Çin’in Suzhou şehrinde Japonya’nın geleneksel kıyafeti kimono giyen bir kadın, "kavga ve sorun çıkarmak" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Mart ayında da Japonya askeri üniformasına benzer bir kıyafet giyen kadın gözaltına alınmıştı.

Öte yandan Pekin’de de Ağustos ayında Tayvanlı şarkıcı Chang Hui-mei’nin verdiği konsere "gökkuşağı desenli kıyafetler" giyen kişilerin girişi yasaklanmıştı.

Çin’de "ulusun duygularını incitecek" kıyafetlerin yasaklanmasının öngörüldüğü yasanın kısa zaman içinde yürürlüğe girmesi beklenirken, yasaya aykırı davrananlara para ve hapis cezası verileceği belirtildi.

Yasal değişiklikler aynı zamanda ulusal kahramanların ve şehitlerin isimlerinin aşağılanmasını, iftira atılmasını, başka şekilde ihlal edilmesini ve anıt heykellerine vandalizm yapılmasını da yasaklıyor.

Tüm bu hazırlıklara karşın hükümetin söz konusu yasaklarda hangi durumu rencide edici olarak değerlendireceği net olarak belli değil.
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