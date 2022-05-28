Komünist Çin, Müslümanları Hacca ve Türkiye’ye gitti diye toplama kamplarına atıyor! Zulümde sınır tanımıyor!

Göksel Çağlav Ankara

Dünya’nın gözleri önünde 100 binlerce Müslüman Uygur Türküne çocuk, genç, yaşlı, kadın demeden Müslüman oldukları için, gözlerden ırak toplama kamplarına kapatarak kötü muamele, işkence, tecavüz, aşağılama gibi insanlık dışı muamelelere tabi tutan Çin bu uygulamalarından vazgeçmiyor. Dünya kamuoyu tepkisi üzerine Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi heyeti Çin’in daveti üzerine gittiği incelemelerine devam ediyor.

Çin’in toplama kamplarına kapattığı Müslümanların yakınları olan ve zulümden kaçarak Türkiye’ye gelen Uygur Türklerinden Toplama Kampı Mağdurları Platformu üyeleri de Çin’in Ankara Büyükelçiliğindeki eylemlerine devam ediyorlar.

Müslümanlığını yaşamak için, Çin’de ailesini bırakarak çocukları ile Türkiye’ye gelen Şemsiye Dursun, Ankara’daki eylem sırasında Akit’e konuştu. Çin’de tüm varlıklarını bırakarak çocukları ve eşi ile Türkiye’ye yerleştiklerini belirten Dursun, “2012 Eylül ayında Türkiye’ye geldim. Ben, dinimi baskısız bir şekilde yaşamak için Türkiye’yi seçtim. Eşimin ve benim şirketlerimiz vardı onları bırakarak geldik. Orada dinimizi rahat yaşayamıyor, ibadetlerimizi yerine getiremiyorduk. Çok şükür buraya hicret ettikten sonra rahatlıkla başımı kapatıp ibadetlerimi yerine getirebiliyorum. Çin’in zulmü bununla bitmedi. Bizden geriye kalan anne ve babama zulüm etmeye devam ettiler” ifadelerini kullandı.

Ailemin yaşayıp yaşamadıklarını dahi bilmiyorum”

Türkiye’ye geldiklerinde kızının 6 aylık olduğunu belirten Dursun, artık bir Türk vatandaşı olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Artık çok şükür bizler de birer Türk vatandaşıyız. Yıllardır verdiğimiz zor mücadelenin ardından Türk vatandaşlığını aldık. Benim Türkiye’ye geldiğim sıralarda annem (70) ve babam (72) Macaristan üzerinden Hacca gittiler, dönüşte de beni ziyaret ettiler. Annem hac yaptığı ve namaz kıldığı için en önemlisi de Müslüman olduğu için şimdi hapislere düştüler. Onların başka hiçbir suçu yok. Onlardan yıllardır haber alamıyorum, yaşayıp yaşamadıklarını bile bilmiyorum. Burada mağdur yakını arkadaşlarımızdan bir çoğunun yakınlarının cenazesi o kamplardan çıktı. Bizlerin bu çığlıkları da bundan sonra bu acılar yaşanmasın, kamuoyu baskısıyla bu zulümlere son verilsin istiyoruz. Allah Türkiye’den ve Türklerden de razı olsun. Akit Gazetesine ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz.”