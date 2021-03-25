Komünist başkanın kılavuzu Türk Tabipler Birliği

Çin'de yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisine karşı Türkiye, dünyaya örnek olan bir mücadele ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye; şehir hasteneleri ve modern sağlık merkezleriyle pandemiye karşı güçlü bir duruş gösterdi.

Sağlık Bakanlığı'nın çalışmaları ve sağlık personelinin özverili gayretleri ile ülkemiz, dünyanın en gelişmiş ülkelerinin bile çaresiz kaldığı koronavirüse teslim olmadı.

Covid-19'a karşı geliştirilen aşıları da Türkiye, Sağlık Bakanlığı'nın çalışmalarıyla ilk temin eden ülkeler arasında yer aldı.

Komünist başkanın klavuzu TTB!

Tunceli Belediyesi'nin Komünist Başkanı Mehmet Maçoğlu, Türkiye'nin teröristlere karşı yaptığı askeri operasyonları hedef alan Türk Tabipler Birliği'ni (TTB) kendine klavuz edindi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Maçoğlu, koronavirüs aşılarının önemine vurgu yaptı. Komünist başkan söz konusu açıklamasında aşıları, Türkiye’ye getiren, uygulanması için her türlü kolaylığı sağlayan ve yaptırılması gerektiği konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunan Sağlık Bakanlığı’nı değil TTB’yi referans gösterdi.

İşte Mehmet Maçoğlu o paylaşımı: