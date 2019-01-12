Komünist Başkan'dan HDP açıklaması

Sosyalist Meclisler Federasyonu’ndan (SMF) Tunceli Belediye Başkan adayı olan Ovacık Belediye Fatih Mehmet Maçoğlu, “İttifak için HDP’lilerle görüşüyor” iddiasını yalandı. Maçoğlu, "HDP ile ittifak görüşmeleri SMF tarafından yürütülüp nihayetlendirildi" dedi.

Ovacık Belediye Başkanı olan ve Tunceli Belediye Başkanlığı'na adaylığı açıklanan Fatih Mehmet Maçoğlu’nun HDP ile ittifak görüşmeleri yaptığı yönündeki iddiaları basında yer almıştı.

Görüşmeler olumlu sonuçlanmadı

Hem SMF hem de Fatih Mehmet Maçoğlu, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden açıklamalarda bulundu. Gazete Patika’ya açıklama yapan SMF Sözcüsü, HDP ile SMF arasında daha önce bir dizi görüşmenin yapıldığını ancak bu görüşmelerin olumlu sonuçlanmadığını ifade etti.

İki partide adayıyla seçime girecek

Sözcü, görüşmeler sonucunda iki kurumun ayrı olarak seçime gireceği noktasında bir sonucun ortaya çıktığını belirtti.

Maçoğlu'ndan açıklama

Öte yandan Fatih Mehmet Maçoğlu da iddiayı yalanlarken HDP ile ittifak görüşmelerinin SMF tarafından yürütülüp nihayetlendirildiğini, kendisinin bahsi geçen habere dair bir bilgisinin olmadığını ve haber yapılmadan önce kendisiyle görüşülmediğini ifade etti.