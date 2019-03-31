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Komünist başkan ne kadar oy aldı?

Tunceli'de 4 aday başbaşa yarışı sürdürürken, TKP'li Fatih Maçoğlu yüzde 32 oy oranı ile önde görünüyor.

31 Mart 2019 Pazar 19:46
Komünist başkan ne kadar oy aldı?

Türkiye'de yerel seçim heyecanı sürüyor. Seçimin çekişmeli sürdüğü Tunceli'de 4 aday yarışıyor.

Türkiye'de oy sayımı devam ediyor.

Tunceli'de TKP adayı Fatih Maçoğlu, HDP adayı Nurşat Yeşil, CHP adayı Yusuf Kenan Aydın ve AK Parti adayı Gökhan Arasan arasındaki yarış sürüyor.

Saat 19.17 itibariyle, Tunceli'de sandıkların yüzde 46,1'i açılırken, Maçoğlu yüzde 26, Yeşil yüzde 22, Arasan ise 22, Aydın ise yüzde 20 oy aldı.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 19:46
  1. Tunceli
  2. Aydın
  3. TKP'li Fatih Maçoğlu

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  • Sarı çizmeliSarı çizmeli2 sa önce
    Komünist mominist ama dürüst bi adama benziyor

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